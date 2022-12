Bei Rothenburg mit Sommerreifen unterwegs und gegen Baum geprallt

Rothenburg. Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 7 Uhr an der Leuzenbronner Steige bei Rothenburg, als ein SUV-Fahrer versuchte, die wegen winterlichen Verhältnissen gesperrte Straße bergab mit Sommerreifen zu bezwingen. Der 65-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg kam wegen der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Es entstand Flurschaden sowie erheblicher Sachschaden an seinem Pkw. Der Fahrer meldete den Unfall nicht rechtzeitig, so dass Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurden. Zum Glück wurde er bei dem Unfall nur leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1