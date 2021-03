  Bei Glätte-Unfall schwer verletzt

Blaufelden. Eine 25 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der L1001 von Schrozberg-Niederweiler in Richtung Blaufelden unterwegs. Am Ende einer leichten Linkskurve kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überfuhr sie einen Kanaldeckel und prallte etwa 50 Meter weiter mit ihrem Fahrzeug gegen eine Schutzplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand nach Mitteilung der Polizei etwa 10 000 Euro Sachschaden.

