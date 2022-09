Crailsheim. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 3.45 Uhr, machten sich Unbekannte an den Tank eines auf dem Reußenberg-Parkplatz an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg abgestellten Lkw zu schaffen. Dabei entwendeten die unbekannten Täter über 800 Liter Diesel im Wert von rund 1600 Euro. Zeugen wenden sich an die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst, Telefon 07904/942-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1