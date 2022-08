Rothenburg. Im Baugebiet am Philosophenweg in Rothenburg wurde am Montag bei Baggerarbeiten eine Handgranate entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst wurde eingeschalten und stellte fest, dass an der Granate kein funktionsfähiger Zünder mehr war. Es bestand somit zu keiner Zeit eine Gefahr für die Arbeiter und Anwohner. Die Handgranate wurde fachgerecht gesichert und wird zeitnah entsorgt.

