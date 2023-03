Baumaschinen in Schwabbach gestohlen

Schwabbach. Unbekannte entwendeten laut Polizei in der Nacht auf Dienstag hochwertige Baumaschinen von einem Firmengelände in Schwabbach, einem Ortsteil von Bretzfeld. Der Besitzer hatte diese auf einem Autoanhänger im Hof des umzäunten Geländes in der Schwabenstraße am Montag gegen 20 Uhr gelagert. Als er dienstags gegen 7.30 Uhr zur Firma zurückkehrte, stellte er fest, das Unbekannte in der Nacht ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und die Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet hatten. Der oder die Täter müssen laut Polizei zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Dieses sei vermutlich auf dem Feldweg hinter dem Firmengelände abgestellt . Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Baumaschinen machen können, sollten sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946/94000, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1