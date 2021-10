Autofahrer flüchtet: Radler angefahren und verletzt

Schwäbisch Hall. Ein Verkehrsteilnehmer bog nach Polizeiangaben am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr von der Dr.-Max-Bühler-Straße nach links in die Straße Am Heidsee in Schwäbisch Hall ein. Dabei prallte er mit einem 68-jährigen Radfahrer zusammen.

Dieser kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter und hinterließ einen

Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem bislang unbekannten Unfallverursacher.