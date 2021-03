  Ausgangssperre und in Schrozberg Maskenpflicht

Landkreis Schwäbisch Hall. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen im Haller Landkreis hat das Landratsamt Schwäbisch Hall am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der ab dem 22. März alle Kitas bis 2. April geschlossen werden. Die Stadtverwaltung Crailsheim richtet kurzfristig eine Notbetreuung ein.

Auf Grund eines Inzidenzwerts, der sich der 300er-Marke im Landkreis Schwäbisch Hall nähert, hat das Landratsamt am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die zur Eindämmung des Infektionsgeschehens zusammen mit anderen Maßnahmen die Schließung aller Kindertagesstätten im Landkreis vorsieht. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 2. April erlassen worden. Sie tritt bereits vor dem 2. April außer Kraft, wenn die landkreisweite Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 200 sinkt. Die Stadtverwaltung Crailsheim richtet kurzfristig ab dem 22. März eine Notbetreuung ein. Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Kindertageseinrichtung des Kindes statt und umfasst die bisher gebuchten Betreuungszeiten.

Das Landratsamt Schwäbisch Hall erlässt weiter eine Ausgangssperre am Tag im gesamten Landkreis und eine Maskenpflicht im Stadtgebiet Schrozberg, wo die Inzidenz aktuell (Stand 19. März) bundesweit am höchsten ist. Die Regelungen gelten ab Samstag.

Die Verordnungen inklusive der Regelungen für die Stadt Schrozberg unter: https://publish.cmcitymedia.de/data/news/1940-1616155883-0.pdf