Auseinandersetzung in Crispenhofen zwischen Frau und Freier

Crispenhofen. Die Kriminalpolizei Künzelsau versucht aktuell herauszufinden, was der Grund einer Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem Mann am Donnerstagabend in Weißbach-Crispenhofen (Hohenlohekreis) war. Beide Beteiligte machen unterschiedliche Angaben, weshalb nun nach einem Zeugen gesucht wird. Fest steht bislang, dass die Frau dem Mann gegen Bezahlung sexuelle Dienstleistungen angeboten haben soll. Zum weiteren Ablauf zum Sachverhalt gehen die Schilderungen der beiden Parteien auseinander, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es zwischen den Kontrahenten zu Straftaten gekommen ist, in deren Folge die Frau gegen 22 Uhr aus der Wohnung des Mannes flüchtete. An der Ortsdurchgangsstraße soll die junge Frau von einem Autofahrer mitgenommen worden sein, der die Frau in einer Gaststätte in Weißbach absetzte, von wo aus sie die Polizei verständigte. Der Mann ist ein wichtiger Zeuge im

Ermittlungsverfahren und soll sich unter Telefon 07940/9400 beim Kriminalkommissariat Künzelsau melden.

