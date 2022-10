Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Crailsheim

Crailsheim. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Dr.-Bareilles-Straße in Crailsheim am Montag gegen 16 Uhr musste eine in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs fahrende 38-Jährige ihren VW Polo abbremsen. Ein nachfolgender 61-jähriger Ford Fiesta-Fahrer bremste ebenfalls ab. Eine 24-jährige Fahrerin eines Ford B-Max erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge aufgrund der Verkehrssituation standen und fuhr zunächst auf den Ford Fiesta auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den VW aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

