Auf der Autobahn bei Öhringen mit 2,5 Promille unterwegs

Öhringen. Zirka 2,5 Promille wurden in der Nacht auf Sonntag bei einem 44-jährigen BMW-Lenker festgestellt. Zeugen meldeten zunächst gegen 0.30 Uhr ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Autobahn 6 in Höhe der Anschlussstelle Öhringen. Durch die Zeugen wurde immer wieder der aktuelle Standort des Fahrzeuges durchgegeben, so dass eine Streife des Polizeireviers Künzelsau das Fahrzeug auf der Bundesstraße 19 feststellen und kurz darauf einer Kontrolle unterziehen konnte. Beim Pkw-Lenker konnten eindeutige Anhaltspunkte für eine starke Alkoholisierung wahrgenommen werden. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte im Anschluss einen Wert von 2,5 Promille an. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, eine Blutentnahme erfolgte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Auf der BAB 6 soll es zu mehreren Beinaheunfällen durch den 44-Jährigen gekommen sein. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder selbst gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/ 940-441 melden.

