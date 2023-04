Auf der A 7 bei Wörnitz: Nicht gesetzter Blinker mit teuren Folgen

Wörnitz. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag um 17 Uhr mit seinem Pkw Opel an der Anschlussstelle Wörnitz (Landkreis Ansbach) auf die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf. Beim Wechsel vom Einfädelungsstreifen auf den äußerst linken Fahrstreifen der A7 verzichtete der Fahrer des Opel auf die vorgeschriebene Benutzung eines Blinkers und vollzog den Spurwechsel somit ohne Ankündigung. Dieses unerwartete Verhalten zwang den Fahrer eines in Fahrtrichtung Würzburg fahrenden Audi A6 zu einer Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein wiederum dahinter fahrender Audi A4 musste durch die Vollbremsung des A6 nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einem dort fahrenden Lkw. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Audi A4 wieder zurück nach links gedrückt und prallte in die rechte Seite des Audi A6. Die beiden Audis waren nicht mehr fahrfähig. Glücklicherweise wurde keiner der Verkehrsteilnehmer bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 40 000 Euro.

