  Anstieg der Zahlen verhindert Öffnungsschritte

Landkreis Ansbach. Aufgrund des landesweiten Anstiegs an Corona-Infektionen ist in Bayern in den nächsten Tagen eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 zu erwarten. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) erlaubt daher aktuell keine weiteren Öffnungsschritte ab dem 22. März 2021.

AdUnit urban-intext1

Laut StMGP kann bayernweit nicht von einer stabilen Lage entsprechend § 27 der 12. BayIfSMV ausgegangen werden, teilte aktuell das Landratsamt Ansbach mit. Die Bundeskanzlerin sowie die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten sich am 22.März über das weitere Vorgehen. Untersagt bleiben weiterhin die Öffnung der Gastronomie für Besucherinnen und Besucher, die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kino. Ebenfalls bleiben die aktuell gültigen Regelungen zur Ausübung von Sport weiterhin bestehen.