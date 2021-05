Angriff auf Katzenbesitzer

Georg Neumann, Ihr Leserbrief zeugt davon, dass Sie nicht wirklich Ahnung von der Materie haben. Sie regen sich auf, wenn eine Katze einmal einen Vogel fängt. Haben Sie auch nur ein einziges Mal darüber nachgedacht, was der Mensch alles anrichtet und zerstört? Der Mensch hat tausende von Tierarten ausgerottet, den Regenwald abgeholzt, tausenden von Tieren ihren Lebensraum genommen, die Erde durch Abgase und Profitgier zerstört. Und Sie kreiden einer Katze an, dass sie mal einen Vogel fängt? Was eh meistens schwache oder alte Vögel sind. Außerdem, was ist mit den vielen Insekten, welche wiederum von Vögeln gefressen und ausgerottet werden? Aber das ist Ihnen anscheinend egal. Sie mögen keine Katzen und haben selbst wahrscheinlich auch kein Haustier. Mögen sie auch keine Löwen, weil diese Zebras und Gazelle fressen? Oder Haie, weil sie Robben fressen?

Zu den Exkrementen, welche Katzen, Ihrer Meinung nach, in den Garten machen: Hunde hinterlassen ihre auf dem Gehweg oder auf der Straße. Zu Ihrem Katzenführerschein: Soll ich jetzt ernsthaft meiner Katze erklären, in welchen Garten sie darf und in welchen nicht? Auch Ihre Aussage, manchen Katzenbesitzern wäre Ihre Katze nicht mal ein Glöckchen um den Hals wert ( wegen der Vögel), ist eine unverschämte Unterstellung. Nein, es ist einfach unser Verantwortungsgefühl, dies nicht zu tun. Oder würden Sie sich wohl fühlen wenn Sie den ganzen Tag eine Kuhglocke um den Hals hätten? Ihr Brief ist ein einziger Angriff auf uns Katzenbesitzer, ohne irgendein Fachwissen. Kleiner Tipp: Denken Sie das nächste Mal bitte erst nach, bevor Sie etwas schreiben, wovon Sie anscheinend keine Ahnung haben.