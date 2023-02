Aluminium und Kupfer aus Röttinger Firma gestohlen

Röttingen. Voraussichtlich in der Nacht auf Montag wurden von einem metallverarbeitenden Betrieb in der Rothenburger Straße in Röttingen etwa 1,5 Tonnen Aluminium und zwei Stapelboxen mit Kupfer entwendet. Die unbekannten Täter sind offensichtlich mit einem größeren Fahrzeug für den Abtransport auf das Firmengelände gefahren. Im Anschluss wurde sich gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumen verschafft. Bei dem Aluminium handelte es sich um goldbarrenähnliche Einzelteile. Bei dem entwendeten Kupfer handelte es ich um diverse Kupferabfälle. Möglicherweise wurde das Tatfahrzeug bei der Tatausführung beschädigt, da Glassplitter auf dem Firmengelände festgestellt wurden. Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1