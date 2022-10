Alkoholisierter Lkw-Fahrer baut Unfall

Kupferzell. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers kam am frühen Samstagmorgen

ein Lkw von der Fahrbahn in Kupferzell ab. Der Mann war gegen 4 Uhr mit seinem

Scania in Kupferzell unterwegs, als er

nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Lkw mit einem rund

einer Tonne schweren Bruchstein, einem Verkehrszeichen und einem am Straßengraben

geparkten Sattelzug. Der Scania-Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus

gebracht. Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, wurde

ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im

fünfstelligen Bereich.

