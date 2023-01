Älteren Mann in Ilshofen mit Waffe bedroht

Ilshofen. Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Dienstag gegen 14 Uhr an einer Haustüre in der Falkenstraße in Ilshofen (Landkreis Schwäbisch Hall). Als ihm ein älterer Mann öffnete, schlug er diesem ins Gesicht und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Als sein Opfer um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab und entfernte sich. Der Senior erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Jedoch wurde der Täter dabei nicht gefunden.

