89-Jähriger bei Eibelstadt tödlich verletzt

Eibelstadt. Bei einem Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag ein 89-jähriger Mann sein Leben verloren. Gegen 14.45 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B13, zwischen Eibelstadt und der Auffahrt zur Autobahn A3, ereignet. Ein 55-Jähriger war it seinem Pkw in Richtung Würzburg unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 89-Jährigen. Der 89-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

