84-Jähriger verursacht in Schrozberg Zusammenstoß

Schrozberg. Ein 84-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr die Bahnhofsstraße in Richtung Neukreut. Eine 60 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr die Oberstettener Straße in Richtung Niederstetten. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt der Renault-Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Renault-Fahrerin, sowie eine 53 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 15 000 Euro.

