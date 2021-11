84-Jähriger nach Suchaktion in Röttingen aufgefunden

Röttingen. Beim Polizeirevier Bad Mergentheim ging am Donnerstag Abend eine Vermisstenfahndung nach einem 84-Jährigen ein. Der Sohn des Vermissten teilte den Beamten mit, dass sein Vater mit seinem Pkw nachmittags bei einem Physio-Termin gewesen und hiervon nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sei. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seines Vaters mache er sich Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sei. Da der 84-Jährige seinen Wohnsitz im südlichen Landkreis Würzburg hat, führte die Polizeiinspektion Ochsenfurt die Fahndungsmaßnahmen im hiesigen Bereich. In enger Zusammenarbeit zwischen den Rettungs- und Sicherheitskräften sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Baden-Württemberg und Bayern wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Röttingen trafen den 84-Jährigen schließlich weitgehend wohlbehalten in den frühen Morgenstunden an einer dortigen Tankstelle mit seinem Pkw an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1