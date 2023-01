83-Jähriger in Neusitz tödlich verletzt

Neusitz. Auf der Staatsstraße 2250 bei Neusitz (Landkreis Ansbach) ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 83-jähriger Mann erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Der 83-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Hund spazieren. Als er die Staatsstraße auf Höhe der Einmündung zur Schaffeldstraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Rothenburg kommenden Pkw.

Der Fußgänger erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 43-jährige Fahrer des Tesla erlitt einen Schock.