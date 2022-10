80-Jähriger fährt in Rothenburg Mutter mit Kinderwagen an

Rothenburg. Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Mutter und ihr zwei Monate altes Kind verletzt wurden, ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr in Rothenburg an einem Fußgängerüberweg. Ein 80-jähriger Neusitzer fuhr mit seinem Daimler in der Erlbacher Straße in Richtung Ansbacher Straße, als zur selben Zeit die Mutter aus Rothenburg ihren Kinderwagen auf dem Fußgängerüberweg am Ackerweg über die Fahrbahn schob. Der 80-jährige sah die Frau und den Kinderwagen zu spät, um trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern zu können. Er erfasste mit seinem Pkw die 33-jährige und den Kinderwagen, der umfiel, so dass das Baby auf die Straße fiel. Ein Notarzt samt Rettungsdienst wurde zu dem Einsatz gerufen und die Feuerwehr Rothenburg sperrte den Einsatzort ab. Die Mutter und das Baby wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Frau das rechte Wadenbein gebrochen hat, der Säugling erlitt Schürfwunden und blieb zur Beobachtung im Krankenhaus.

