77-Jähriger verwechselt in Crailsheim Brems- mit Gaspedal

Crailsheim. Weil er vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, beschleunigte ein 77 Jahre alter Fahrer eines VW ID3 am Donnerstag gegen 17 Uhr seinen Wagen beim Rangieren von einem Apotheken-Parkplatz in der Rittergasse in Crailsheim so stark, dass er statt aus dem Parkplatz auszufahren mit der Hauswand des Gebäudes zusammenstieß. Da es hierbei auch zur Rauchentwicklung kam, wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Batteriebrand an dem Elektrofahrzeug konnte jedoch ausgeschlossen werden. Der Rauch entstand wohl aufgrund des starken Gummiabriebes. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 30 000 Euro.

