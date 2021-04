Hohenlohekreis. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am vergangenen Wochenende insgesamt 73 neue Corona-Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet, davon 62 am Samstag und elf am Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 221,0 pro 100 000 Einwohner.

Von den elf am Sonntag neu bestätigten Fällen waren neun bereits als Kontaktperson in Quarantäne. Neu betroffen ist ein Unternehmen im Raum Hohenloher Ebene. Zudem gibt es weitere Fälle in bereits betroffenen Unternehmen und Einrichtungen.