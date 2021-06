7-Tage-Inzidenz beim Faktor 14,2

Hohenlohekreis. Im Hohenlohekreis lag die 7-Tage-Inzidenz am 9. Juni 2021 bei 14,2 pro 100.000 Einwohner. In den vergangenen sieben Tagen wurden vom Gesundheitsamt keine neuen Ausbruchsgeschehen erfasst und an das Landesgesundheitsamt gemeldet.

AdUnit urban-intext1

In dieser Woche sind im Hohenlohekreis weitreichende Lockerungen in Kraft getreten. Es gelten die Regelungen des Öffnungsschrittes 3 sowie die Lockerungen bei Inzidenz unter 35 aus dem Stufenplan des Landes Baden-Württemberg. Weitere Informationen hierzu werden auf der Homepage www.corona-im-hok.de laufend aktualisiert.