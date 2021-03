  68 neue Corona-Fälle registriert

Hohenlohekreis. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Freitag, 19. März, insgesamt 42 neue Corona-Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Mehr als die Hälfte der Betroffenen war bereits als Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Fall in Quarantäne. Betroffen sind unter anderem eine Grundschule sowie ein Unternehmen im Großraum Öhringen und ein Unternehmen im Kochertal.

Die 7-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis lag zu diesem Zeitpunkt bei 158,0 pro 100 000 Einwohner.

Im Kreisimpfzentrum Öhringen (KIZ) sind am Wochenende rund 1900 Impfungen geplant, verimpft wird der Impfstoff von BioNTech. Trotz des vorübergehenden Aussetzens des Impfstoffs AstraZeneca muss kein Termin abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Update:

Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am 20. März insgesamt 68 neue Corona-Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis steigt damit auf 189,1 pro 100 000 Einwohner.

Durch mehrere Fälle in verschiedenen Klassen einer Grundschule im Großraum Künzelsau musste für etwa 40 Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet werden. Zudem wurden weitere Fälle in bereits betroffenen Unternehmen bestätigt.