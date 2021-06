67-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Dörzbach. Bei einem Sturz schwer verletzt wurde Freitagmittag ein Radfahrer in Dörzbach. Der Fahrer kam nach Polizeiangaben mit seinem Rad gegen 13.45 Uhr, nach bisherigen Erkenntnissen ohne äußerlichen Einfluss, auf dem Kapellenweg in Dörzbach ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der 67-jährige Mann schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren