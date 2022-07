Langenburg. Ein 61-jähriger Gleitschirmflieger stürzte am Sonntag gegen 14 Uhr auf einer Wiese gegenüber dem Freibad in Langenburg (Landkreis Schwäbisch Hall) ab. Offenbar war es während des Fluges zu Problemen gekommen, während sich der Pilot bereits im Landeanflug befand. Aus einer Höhe von etwa 20 Metern kam es dann zum Absturz. Dabei wurde der Mann verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1