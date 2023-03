57-Jähriger bei Rothenburg tödlich verletzt

Rothenburg. Zwischen Rothenburg und dem Ortsteil Leuzenbronn ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann starb noch am Unfallort. Der Seat Ibiza war auf der Leuzenbronner Straße von Rothenburg ob der Tauber kommend in Richtung Leuzenbronn unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 57-jährige Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollision erlitt der Mann schwerste Verletzungen -er starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

