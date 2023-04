55-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Blaufelden

Blaufelden. Ein 55-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 22.20 Uhr die Kreisstraße 2677 von Blaufelden-Emmertsbühl in Richtung Wiesenbach (Landkreis Schwäbisch Hall) mit seinem PKW Opel. Aus unbekannter Ursache kam der Mann auf Höhe vom Stemmerhof nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 55-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehren aus Blaufelden und Schrozberg, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz waren, gerettet. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20000 Euro.

