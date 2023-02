52-Jähriger auf der A6 bei Crailsheim tödlich verletzt

Crailsheim. Der 38-Jährige Fahrer eines VW Crafter befuhr am Mittwoch gegen 12.40 Uhr die A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim wollte der 38-Jährige aufgrund von stockendem Verkehr auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei streifte er zunächst einen Lkw und kollidierte anschließend mit einem 44-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kippte der VW um und der Audi wurde gegen die Leitplanke abgewiesen. Der umgekippte VW rutschte in der Folge in einen Lkw eines 47-Jährigen. Hierbei wurden sowohl der 38-jährige Fahrer des VW als auch dessen 52-jähriger Beifahrer im Pkw eingeklemmt. Der 52-jährige Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 215 000 Euro.

