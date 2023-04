41-Jähriger hantiert in Öhringen mit Schreckschusspistole

Öhringen. Schüsse waren am Freitagabend durch mehrere Anrufer am Römerwall in Öhringen bei der Polizei gemeldet worden. Als die Beamten gegen 18.15 Uhr am Meldeort ankamen, wurden vor einer Wohnung Schreckschusshülsen aufgefunden. An der Wohnung wurde auch der vermeintliche Verursacher, ein 41-Jähriger Mann, angetroffen. Dieser stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und ging sofort auf die Beamten los. Als der Mann sich auch noch der Kontrolle entziehen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Nun versuchte der Mann, auf die Beamten einzuschlagen und konnte erst durch die Unterstützung weiterer Kräfte gebändigt und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Öhringen verbracht werden. Auf den 41-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

