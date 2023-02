41-Jähriger bei Baumfällarbeiten in Lehrberg tödlich verletzt

Lehrberg. Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstag bei Baumfällarbeiten in der Nähe von Lehrberg (Landkreis Ansbach). Ein 41-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Gegen 10.30 Uhr waren zwei Männer im Alter von 41 und 42 Jahren mit Baumfällarbeiten in einem Waldstück an der Staatsstraße 2255 bei Lehrberg beschäftigt. Hierbei fällte der 42-Jährige einen Baum, welcher aus noch nicht geklärter Ursache beim Aufprall auf den Boden den 41-jährigen Mann erfasste.

Der 42-Jährige barg den Verletzten und versorgte ihn und zusammen mit einem weiteren Ersthelfer bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Der 41-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er jedoch kurze Zeit später an den Folgen der schweren Verletzungen starb.