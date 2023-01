400 Rundballen Heu bei Waldenburg in Brand geraten

Waldenburg/Rebbigshof. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten am Montag, gegen 17 Uhr, über Notruf mit, dass südlich der Tank-und Raststätte Hohenlohe an der A 6 auf einer Freifläche eine Brandentwicklung beobachtet werde. Schnell konnte der Brandort im Bereich Rebbigshof lokalisiert werden. Hier waren rund 400 Rundballen Heu aus bisher unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Da eine Sichtbeeinträchtigung durch Rauch auf der Bundesautobahn und der nahen gelegenen Bahntrasse nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Warnmeldungen an die betreffenden Stellen herausgegeben. Die Feuerwehr ließ den klimmenden Haufen kontrolliert niederbrennen, des Weiteren wurde eine Brandwache über Nacht eingerichtet. Die Feuerwehr war bis zirka 5 Uhr am Dienstagmorgen vor Ort.

