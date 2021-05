40 Kilo schwerer Blumentopf gestohlen

Rothenburg ob der Tauber. In der Nacht von Freitag, 21. Mai auf Samstag, 22. Mai wurde in der Rosengasse in Rothenburg ob der Tauber ein rund 40 Kilogramm schwerer Tonblumentopf entwendet. Das berichtet die Örtliche Polizei. Der Topf sei vor der Haustüre der Geschädigten gestanden.

"Sachdienliche Hinweise zum Abhandenkommen des Blumentopfes" können unter der Telefonnummer 09861/971-0 an die Polizeiinspektion Rothenburg gemeldet werden.

