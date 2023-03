36-Jähriger randalierte in Crailsheim

Crailsheim. Ein 36-jähriger Mann begann am Montag gegen 19.40 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant in der Haller Straße zu randalieren. Dort beschädigte er die Einrichtung einer Toilette und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Wenig später wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann sich im Bereich der Friedrich-Heyking-Straße aufhalte und dort Personen bedrohe. Der 36-Jährige konnte durch die Beamten in der Folge im Bereich der Burgbergstraße angetroffen werden. Dort versuchte er zunächst vor den Polizisten zu flüchten. Er konnte allerdings eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. In der Gewahrsamseinrichtung versuchte er dann mehrfach die Beamten zu Treten und leistete gegen die Gewahrsamnahme Widerstand. Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

