36-Jähriger mit Softair-Waffe löst massiven Polizeinsatz aus

Rothenburg. Per Notruf ging am Freitag, kurz vor 18 Uhr, bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin ein, dass in der Schweinsdorfer Straße in Rothenburg ein Mann mit einer erhobenen Schusswaffe unterwegs sei. Der Mann sei in Begleitung eines Mädchens. Aufgrund einer anzunehmenden Bedrohungssituation wurden umgehend starke uniformierte wie zivile Einsatzkräfte aus Ansbach, Bad Windsheim und Feuchtwangen zur Unterstützung der Rothenburger Polizeistreifen in die Tauberstadt beordert. Wenige Minuten später stellte eine Streifenbesatzung am Ortsausgang eine 32-jährige Frau im Straßengraben sitzend fest. In der Nähe befand sich ein Mann, der tatsächlich eine Pistole im Hosenbund mitführte. Der 36-Jährige wurde von der Polizei überwältigt und gefesselt. Bei der Pistole, eine täuschend echt aussehende Waffennachbildung einer Beretta, handelte es sich um eine so genannte Anscheinswaffe. Die Softairpistole war geladen und wurde sichergestellt.

