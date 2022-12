36-Jähriger durchbricht in Pfedelbach Garagenmauer

Pfedelbach. Eine verletzte Person und zirka 60 000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Pfedelbach. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Renault Zoe den Lupinweg. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte der Wagen erst gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Mokka und durchbrach anschließend eine Mauer der dortigen Garage eines Wohnhauses. Vermutlich, so die Polizei, handelte es sich um einen medizinischen Notfall, weshalb der Mann unkontrolliert in das andere Auto und das Gebäude fuhr. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrerin erlitt keine Verletzungen. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

