300 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Zweiflingen. Vermutlich war ein Mülleimer der Ausgangspunkt eines Scheunenbrandes am Dienstagvormittag in Zweiflingen (Hohenlohekreis). Von dem Abfallbehälter griffen die Flammen nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr auf das Gebäude in der Eichacher Straße über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Scheune bereits nahezu im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf nahe stehende Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 13 Uhr an. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt.

