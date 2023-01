24-Jähriger verletzt in Wettringen drei Polizisten

Wettringen. Eine Familie aus Wettringen (Landkreis Ansbach) rief an Neujahr, gegen 3 Uhr, nach einer Silvesterfeier über den Notruf die Polizei, weil ein 24-jähriges Familienmitglied nach einem Streit randalierte und die anderen Familienmitglieder angriff.

Als die Polizeibeamten eintrafen, hielt sich der 24-jährige in einem Zimmer auf und griff die Beamten sofort an. Es gelang den Polizeibeamten, den Mann zu fesseln, um weitere Übergriffe zu verhindern. Dem jungen Mann gelang es trotzdem, einen Beamten mit dem Fuß gegen die Schulter zu treten. Der Polizeibeamte musste anschließend vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte auf Grund der Verletzung den Dienst nicht fortsetzten. Der 24-jährige unterließ es während des Einsatzes nicht, die Beamten massivst zu beleidigen und zu bedrohen. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst in der Silvesternacht aber fortsetzten

