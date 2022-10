24-Jähriger fasst in Schwäbisch Hall zwei Mädchen an

Schwäbisch Hall. Ein 24-jähriger Mann stieg am Montag gegen 18.45 Uhr in der Bühlertalstraße in einen Linienbus ein. Dort setzte er sich neben zwei Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren und begann mit diesen ein Gespräch. Hierbei streichelte er die beiden Mädchen im Bereich der Schulter und der Oberschenkel. Als ein 16-jähriger Junge den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, schlug der 24-Jährige dem 16-Jährigen ins Gesicht. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Diese stellte fest, dass der 24-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1