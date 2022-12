21-Jähriger verursacht bei Schrozberg Unfall - aber mit welchem Auto?

Schrozberg. Ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Samstag und Montagvormittag um 11.45 Uhr nach Recherchen der Polizei mit einem Fahrzeug die L 1008 vom Schrozberger Stadtteil Schmalfelden in Richtung Speckheim (Landkreis Schwäbisch Hall). An der Kreuzung zur L 1022 kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Der 21-Jährige kam mit seinem Fahrzeug in einem Acker zum Stehen. In der Folge wurde der Pkw von der Unfallstelle entfernt, es könnte sich um einen älteren Mercedes in silber oder grauer Farbe handeln. Der 21-Jährige machte gegenüber der Polizei keine Angaben zu dem Fahrzeug. Das Polizeirevier Crailsheim sucht deshalb unter Telefon 07951/4800 Zeugen zu dem Vorfall.

