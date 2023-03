Rothenburg. In einer Wohnung im Rothenburger Stadtgebiet wurde am Dienstag gegen 21 Uhr ein seit Anfang Februar mit Haftbefehl gesuchter 21-jähriger Rothenburger festgenommen. Er hielt sich in der Wohnung seiner Freundin auf, wo die Beamten Marihuana-Geruch feststellten. Bei der Durchsuchung der Freundin wurden anschließend kleine Mengen Marihuana und Amphetamin gefunden, was sie mit weiterem Betäubungsmittelverpackungen und Zubehör unter ihrer Kleidung versteckt hatte.

