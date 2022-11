21-Jährigem in Rothenburg ins Gesicht geschlagen

Rothenburg. Vor einer Rothenburger Diskothek kam es am Sonntag früh, gegen halb sechs, zu einem Streit zwischen vier noch unbekannten Männern und einem 18-jährigen jungen Mann aus Rothenburg ob der Tauber. Ein 21-jähriger Mann aus Baden-Württemberg wollte zu Hilfe kommen und den Streit schlichten. Er wurde daraufhin von einem der vier unbekannten Männer ins Gesicht geschlagen, so dass er ärztlich behandelt werden musste. Der Täter und seine drei Mitstreiter entfernten sich dann von der Diskothek in unbekannte Richtung. Die Polizei Rothenburg bittet um Hinweise eventueller Zeugen zu dem Vorfall, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.

