Bieberehren. Die 21 Jahre alte Fahrerin eines Opel geriet am Dienstag, gegen 8 Uhr, auf der Staatsstraße 2268 bei Bieberehren in einer Rechtskurve aufgrund von Glatteis nach links von der Fahrbahn ab und kam im Anschluss in der Schutzplanke zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Weiterhin entstand ein Leitplankenschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1