19-Jähriger in Rot am See schwer verletzt

Rot am See. Ein 19 Jahre alter VW Golf-Fahrer wollte am Sonntag gegen 20.15 Uhr im Einmündungsbereich der Landwehrstraße und der Marktstraße in Rot am See der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links folgen. Eine aus Richtung Marktstraße kommende 18-jährige VW-Fahrerin missachtete dabei die Vorfahrt des 19-Jährigen und fuhr auf die Landwehrstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15 000 Euro.

