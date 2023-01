Rothenburg. Unfall bei Schneeglätte: Ein 18-jähriger Rothenburger fuhr mit seinem Auto in der Würzburger Straße stadtauswärts. Als vor ihm ein anderes Fahrzeug bremste, musste der 18-Jährige sein Fahrzeug ebenfalls verzögern und kam auf Grund von Glätte im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er in einen Zaun des angrenzenden Grundstücks. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

