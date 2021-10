In den frühen Morgenstunden kam es am Donnerstag auf der Staatsstraße zwischen Steinsfeld und Rothenburg ob der Tauber zu einem Wildunfall. Das verletzte Reh lebte noch und der beteiligte Autofahrer wartete auf das Eintreffen von Polizei bzw. Jäger. Deswegen staute sich ab und an der Verkehr in Richtung Rothenburg.

Es war gegen 7.40 Uhr, als ein 17-jähriger

...