100 000 Euro Schaden und ein Schwerverletzter

Hohebach. Der Fahrer eines Busses wurde am Freitagmorgen bei Dörzbach-Hohebach bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Der 56-jährige Fahrer des Linienbusses befuhr gegen 6 Uhr die Landesstraße 1025 von Ailringen in Richtung Hohebach. An der Abzweigung zur B 19 kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr quer über die Straße, eine zehn Meter hohe Böschung hinunter und landete auf dem angrenzenden Acker. Hierdurch wurde der Busfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand Totalschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

