Zweimal betrunken erwischt

Eppingen. Zweimal an einem Tag wurde ein 28-Jähriger betrunken am Steuer eines Fahrzeugs erwischt. Gegen 16.30 Uhr meldeten Zeugen am Samstag, dass ein Mann mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt einen Unfall in Eppingen (Landkreis Heilbronn) verursacht hatte. Der Fahrer hatte seinen Wagen mittig auf eine Verkehrsinsel gelenkt und dabei sein Auto beschädigt.

AdUnit urban-intext1

Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher einfach nach Hause, wo er von einer Streife angetroffen wurde. Weil der Mann nach Alkohol roch, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme aufs Polizeirevier begleiten. Danach zog der 28-Jährige von dannen. Nur wenige Stunden später meldeten Zeugen ein rauchendes Fahrzeug. Die Polizeistreife stellte fest, dass es sich dabei erneut um den Wagen des 28-Jährigen handelte. Durch die Unfallschäden vom Nachmittag verlor das Fahrzeug Öl und hatte auch zu qualmen begonnen. Die Feuerwehr rückte aus, um die Ölspur zu beseitigen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann immer noch alkoholisiert war. Der Test zeigte bei dem 28-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille, weshalb er sich einer erneuten Blutprobe unterziehen musste. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.