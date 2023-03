Zweijähriger bei Unfall in Heilbronn verletzt

Heilbronn. Ein verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag in Heilbronn. Ein 70-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Saarlandstraße in Richtung Römerstraße unterwegs. Nachdem er kurze Zeit an einer roten Ampel warten musste, fuhr er bei Grün weiter in Richtung Saarlandkreisel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeitgleich wartete eine 40-Jährige mit ihrem Opel an der roten Ampel in der Römerstraße. Als diese auf Grün umschaltete wollte die Frau die Saarlandstraße queren und in die Neckargartacher Straße einfahren. Vermutlich zeigte eine der Ampeln tatsächlich noch Rot, da die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander kollidierten.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn, auf eine Verkehrsinsel abgewiesen. Bei dem Unfall zog sich ein Zweijähriger im Opel leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 07131/204060 melden sollen.